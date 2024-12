Tennistavolo Campionato di A1. Apuania, tutto facile in casa del Prato. Altro 4-0 senza storia

Ancora uno 4-0 (il terzo della stagione), e ancora fuori casa, per l’Apuania Tennistavolo che a Prato archivia la pratica della sesta giornata del campionato nazionale di A1 in poco più di un’ora. Poca storia nel derby toscano (diretto da Emiliano Massai), tra due squadre diverse: i carraresi hanno lo scudetto cucito sulla maglia e puntano ancora in alto, mentre il Prato gioca per la salvezza. I primi ad andare al tavolo sono Csaba Kun e Mihai Bobocica e il gialloazzurro di Carrara si impone con un tondo 3-0 (11-6, 11-4, 11-3), quindi è la volta di Giacomo Allegranza e Viktor Brodd (nella foto). Lo svedese di Carrara si aggiudica i primi due set, il torinese di Prato Allegranza riesce a ridurre le distanze (2-1), ma poi Brodd fa pesare la differenza e chiude sul 3-1 (11-7, 11-8, 4-11, 11-9). Nella terza partita, l’altro svedese di Carrara Hannes Soderlund ha un avvio travolgente, concede pochissimo a Fatai Adeyemo e chiude con un secco 3-0 (11-3, 11-3, 11-3). Con l’incontro tutto in discesa sul 3-0, il quarto punto decisivo arriva da Matteo Mutti (che sostituisce Bobocica) che con un altro 3-0 (11-3, 11-9, 11-9) piega il tentativo di resistenza di Giacomo Allegranza.

Classifica: Marcozzi Cagliari e Apuania Carrara 10; Sassari 9; Servigliano e Bagnolese 4; Prato 3; Messina e Norbello Oristano 2 (Cagliari, Bagnolese, Messina e Norbello una partita in meno).

ma.mu.