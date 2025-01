Tennistavolo: campionato di serie a1. L’Apuania mette nel mirino la Bagnolese

Neppure il tempo di esultare per la quarta Supercoppa vinta mercoledì sera, che l’Apuania torna ai tavoli e si rituffa nel campionato nazionale di A1 dove, per la 2ª giornata di ritorno, al palazzetto di Avenza (oggi alle ore 18) ospita i mantovani della Bagnolese.

Dopo il pareggio interno con il Cagliari (che approfittando del pareggio nell’anticipo infrasettimanale del derby sardo con il Sassari, ha riacciuffato i carraresi in testa alla classifica, ma che quindi ha una partita in più) i gialloazzurri puntano ad un sucecsso pieno per ricacciare a -2 gli isolani e restare solitari in vetta.

All’andata l’Apuania si impose 1-4 e da quel successo ha inanellato una striscia positiva di sei successi e un pareggio. Il campionato è ancora lungo (mancano sei giornate alla fine della fase regolare e poi ci saranno i playoff), ma una vittoria sulla Bagnolese sarebbe un segnale che la squadra da battere è sempre l’Apuania.

Classifica: Apuania Carrara e Cagliari 13 punti; Sassari 12; Bagnolese Mantova 8; Servigliano Macerata e Messina 6; Norbello Oristano e Prato 4 (Cagliari e Sassari 1 partita in più).

