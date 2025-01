Tennistavolo. Delusione Zerosystem, il derby con Reggio è ancora stregato

Derby di B1 contro Reggio Emilia nuovamente stregato per la Zerosystem che, come all’andata, ha perso per 5-4 un match al cardiopalma, con l’aggravante di essere stata in vantaggio per ben 4-1, con Daniele Rossi che, avanti 2-1 col cinese Liu Wenyu, ha perso due set ai vantaggi.

I rossoneri, con questa sconfitta, sono scivolati al penultimo posto del girone. Alla Cdr Topsolid in B2 non sono bastati i due punti di Francesco Mundo e il Cortemaggiore, peraltro seconda forza del campionato, si è imposto per 5-2. In C1, importante vittoria in chiave promozione della Cobi Meccanica che, seppur in formazione rimaneggiata, ha superato per 5-2 Sesto Fiorentino, grazie alla tripletta di Matteo Malizia (foto). Bene anche la Pfm, che si è aggiudicata con un secco 5-1 il derby contro Reggio Emilia.

In C2 sofferto successo interno per la Ts Villa D’Oro che ha superato per 5-4 Poviglio, incamerando punti preziosi per lasciarsi alle spalle le zone basse della classifica. Sugli scudi l’Under19 Davide Monari, che è tornato a mettere a segno un bell’en plein. Niente da fare, invece, per la Cdr Pizzeria Vesuvio che scesa in campo in formazione d’emergenza, ha dovuto arrendersi per 5-2 sempre contro Cortemaggiore. In D1, prezioso successo a Bologna per la Stendalto, che dopo tanti match persi per 5-4 se n’è aggiudicato uno col medesimo punteggio.