Tennistavolo. Giara, due vittorie su sei gare nella prima del girone di ritorno

Il girone di ritorno della Giara Assicurazioni, nei campionati a squadre di tennistavolo, si è aperto con due vittorie in sei gare disputate. In serie B2 la prima formazione societaria ha ceduto sul campo della Città dei Ragazzi Modena per 5-3, nonostante l’iniziale vantaggio di 2-0. I tre giocatori estensi hanno conquistato un punto a testa, con capitan Curarati a segno di misura sul numero uno avversario Mundo (11-9 al quinto set) e il duo formato da Andreoli e D’Amore a bersaglio sull’esperto Cossia. La squadra ferrarese ora è quinta in classifica, alla pari proprio con i modenesi, sui quali, però, è in vantaggio nel computo degli scontri diretti. La zona retrocessione, al momento, è ancora a distanza di sicurezza (quattro lunghezze), ma occorrerà tenere la guardia alta per non rischiare sorprese.

Inizio di ritorno favorevole, invece, per il secondo team della Giara Assicurazioni, che in serie C1 ha superato in casa uno Star Este non al meglio. 5-1 il risultato finale, con Gallerani e Antonucci autori di due vittorie a testa e Chiofalo a completare l’opera con il quinto punto. I ferraresi, al quinto successo in sette partite, sono brillanti secondi in compagnia del Vicenza, e la tranquillità in classifica, ormai, è ampiamente raggiunta; la promozione nella categoria superiore, invece, sembra ormai ipotecata da Brescia, a +4 e a punteggio pieno. Bruciante sconfitta per la formazione “C” societaria, che in serie C2 ha perso per 5-4 la delicata sfida casalinga con la Fortitudo Bologna 5, diretta rivale per la salvezza. Non è stato sufficiente il debutto stagionale di Buzzone (due punti), perché per il resto gli estensi hanno colto una doppietta con il numero uno Caravita e nulla più, visto che Blasi, in giornata negativa, non ha conquistato punti. La Giara Assicurazioni, su questo fronte, è penultima in classifica e per salvarsi senza la coda dei play-out dovrà cercare un rapido cambio di marcia, in un girone sicuramente difficile ed equilibrato. Passando alla serie D3, l’ultimo fine settimana ha fatto registrare una vittoria e due sconfitte. La squadra “D”, ancora prima e imbattuta nel girone E, ha travolto in casa anche la Fortitudo Bologna 10 (risultato finale di 5-1), con due punti a testa di Pagliarini e Scalorbi e un successo di Bianchetti. Nel girone F, invece, le due formazioni della Giara Assicurazioni hanno entrambe perso per 0-5.