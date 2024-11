Tennistavolo, i risultati di tutte le selezioni. Ferrara sorride in C1. Cadono gli altri team

La terza giornata dei campionati a squadre di tennistavolo, in casa Giara Assicurazioni, ha detto bene solo alla formazione di serie C1 e alla più quotata delle tre formazioni di D3, mentre sugli altri campi sono arrivate quattro sconfitte. Particolarmente pesante è stato lo 0-5 subito in serie B2 dalla prima squadra societaria, battuta in un match impari a Cortemaggiore da una Teco decisamente fuori portata e contro la quale solo D’Amore, contro il numero tre avversario Armani, è riuscito a

strappare un set. Per il terzetto estense, comunque, niente drammi, in primo luogo perché

la gara si prospettava proibitiva già in partenza ma anche perché, per la salvezza, le gare da vincere saranno decisamente altre. Terza affermazione consecutiva, per contro, per la formazione di C1, che dopo quattro ore di battaglia è riuscita ad avere la meglio nel match casalingo contro la Fondazione Bentegodi Verona. I ferraresi, come prevedibile, hanno ceduto tre punti al quotato Zoppei, ma hanno saputo conquistare il bottino necessario sugli altri due avversari, entrambi, comunque, decisamente temibili. Doppietta per capitan Gallerani, due punti importanti anche per Antonucci, fondamentale nel momento topico dell’incontro, e un successo per Sani, sceso in campo in condizioni fisiche precarie.

La Giara Assicurazioni, complice il turno di riposo osservato dall’Open House Brescia, è attualmente al comando della classifica in solitudine, anche se il reale obiettivo societario, in questo caso, è la tranquillità in classifica, visto l’equilibrio che sembra contraddistinguere il girone. Dura battuta d’arresto, invece, in serie C2, dove la squadra “C” societaria è stata superata in casa dalla Dynamis Manzolino per 5-0. Che la gara fosse pericolosa era risaputo anche alla vigilia, ma si sperava in ben altro equilibrio, senza disdegnare la possibilità di un acuto importante; invece, con capitan Mugellini al palo per problemi fisici, Caravita, Musacchia e Blasi non hanno saputo conquistare punti, e soprattutto il numero uno Caravita, contro Diani e Vincenzi, ha ceduto due combattuti singolari.