Tennistavolo. Il Dlf festeggia i suoi 35 anni. Cena con gli iscritti di ieri e di oggi

Il Tennistavolo “Dlf Viareggio” ha festeggiato il trentacinquesimo anniversario dell’affiliazione alla Fitet (Federazione italiana tennistavolo). Si è tenuta nei giorni scorsi all’Hotel Giuly di Torre del Lago, una cena sociale della società viareggina, durante la quale gli atleti, i dirigenti e i propri familiari, alla presenza di Luca Pancani, presidente del comitato regionale della federazione italiana, hanno festeggiato un importante traguardo, ovvero 35 anni di affiliazione con la federazione Fitet. "In realtà – commentano i partecipanti - la storia del tennistavolo viareggino affonda le proprie radici nei primi anni Sessanta, quando nacque la “Labor” sotto la guida di Quinto Del Carlo. La società è poi confluita nel gruppo sportivo della Misericordia di Viareggio, sino alla configurazione attuale, con il logo del dopolavoro ferroviario. La serata – continuano - è stata un bel momento di aggregazione, dove tra ricordi e promesse, il tempo è volato via, fino alla consegna della targa ufficiale che commemora l’anniversario, la foto di gruppo, e sorpresa finale, la consegna da parte del presidente regionale dell’ultimo trofeo conquistato dalla società, ovvero la conquista del primo posto assoluto come società al torneo open di Reggello del 30 novembre scorso, torneo nel quale la società- concludono - ha ottenuto la vittoria nella categoria “open 1200”, in una finale che ha visto confrontarsi due atleti del DLF Viareggio".

E.P.

c

c

c

c

c

c

c

c

c