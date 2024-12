Tennistavolo, Il patron bellotti e il ds volpi ripercorrono il cammino della società più vincente della storia. "Una stagione fantastica che ci ha permesso di primeggiare nel panorama nazionale»

Fine anno, tempo di bilanci e di valutazioni, e in casa dell’Apuania Tennistavolo è il presidente Guglielmo Bellotti a ripercorrere le tappe. "Per la nostra attività sportiva è stato un anno fantastico dove la nostra società è riuscita a distinguersi nel panorama nazionale del tennistavolo come una delle più attive e importanti perché siamo riusciti a vincere la quinta Coppa Italia, la quarta Supercoppa Italiana e il settimo scudetto – dice Bellotti –. Questi successi ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione di club più vincente della storia del tennistavolo dal 1948 ad oggi, portando lustro sportivo alla città di Carrara".

E alle origini fa riferimento anche il ds Claudio Volpi: "Il 2024 è stato il 57° anno di attività continuativa perché siamo nati nel 1968 nell’oratorio San Luigi dei Gesuiti di Carrara, e continuiamo con lo stesso spirito di allora, e con gli stessi principi etici, morali e sociali che ci hanno contraddistinto nel tempo. Per anzianità di affiliazione e attività continuativa siamo la società vice decana del tennistavolo italiano e tra le più vecchie nel panorama sportivo comunale e provinciale a livello di tutti gli sport".

Volpi ricorda tutti i titoli conquistati: provinciali, regionali, nazionali e internazionali, individuali e a squadre, la presenza di propri atleti tesserati in nazionale assoluta e giovanile, campionati mondiali, europei, olimpiadi. "Ci è stata consegnata anche la Stella d’Oro al merito sportivo del Coni, ovvero la massima onorificenza sportiva che il Coni attribuisce alle società sportive – continua Volpi – e ben 10 nostri dirigenti sono stati insigniti a vario titolo delle Stelle al merito sportivo del Coni per un totale complessivo di 21 stelle, un numero veramente significativo a livello Coni che testimonia la nostra importante e continua partecipazione sportiva".

ma.mu.