Tennistavolo In Serie A1. Giornata di recupero per l’Apuania in casa del Cagliari

Apuania Tennistavolo nuovamente ai tavoli per il recupero della prima giornata del campionato nazionale di A1 con la seconda trasferta consecutiva in quel di Cagliari (per limitare i disagi della impraticabilità del palazzetto, la società ha chiesto e ottenuto dalla federazione la possibilità di disputare fuori casa le prime tre giornate). Dopo il successo, netto nel punteggio ma sofferto sul campo, contro la ex matricola mantovana del Bagnolo, i gialloazzurri del ds Claudio Volpi sono chiamati ad una conferma per difendere lo scudetto che portano cucito sulla maglia. La rosa dei sardi è composta dal greco Konstantinos Angelakis e dagli italiani Federico Vallino Costassa e Carlo Rossi. I carraresi hanno il rumeno naturalizzato italiano Mihai Bobocica, il croato Tomislav Pucar (nella foto), lo svedese Hampus Soderlund, il portoghese Joao Monteiro, lo svedese Viktor Brodd e l’italiano Matteo Mutti. Domenica scorsa i cagliaritani si sono imposti 1-4 a Sassari.

La classifica: Sassari, Prato, Apuania Carrara, Cagliari, Serrvigliano Fermo, Messina e Bagnolese 1, Norbello Oristano 0 (Carrara, Cagliari, Servigliano e Norbello una partita in meno). La formula prevede le semifinali play off per le prime quattro (le vincenti si giocheranno lo scudetto nella finale), la settima e l’ottava retrocedono in A2.

