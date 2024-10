Tennistavolo, la stagione sta per cominciare per tutte le selezioni. Tt Ferrara, si parte: prima squadra ripescata in B2

Semaforo verde per i campionati a squadre di tennistavolo 2024/2025, che scatteranno nel prossimo fine settimana, con sei formazioni della Giara Assicurazioni Ferrara ai nastri di

partenza. Il tutto mentre la nuova stagione sportiva, a un solo mese dalla sua apertura, sul fronte dell’attività individuale ha già portato la società sul podio in tre occasioni: la prima grazie al terzo posto di un ottimo Giulio Sani nel torneo open di Cadelbosco (quarta categoria, 66 iscritti); la seconda e la terza con Pietro Andreoli, semifinalista sia a Terni nel torneo nazionale under 15 (settanta partecipanti), sia domenica scorsa nel qualificato torneo regionale giovanile disputato a San Felice sul Panaro. Durante l’estate il club ha beneficiato di due ripescaggi in serie superiori. Di essi, particolarmente atteso – anche se sembrava tutt’altro che scontato – è stato quello della prima squadra in B2 maschile, categoria nella quale proprio Andreoli, reduce da tre impegni internazionali disputati con buoni risultati fra agosto e settembre, avrà modo di confrontarsi con avversari di livello elevato, fatto molto importante nell’ottica di un possibile e ulteriore salto di qualità. Nel frattempo, a soli 13 anni, il giovane attaccante ferrarese è già diventato il primo giocatore della provincia a livello di classifica nazionale individuale.

Con lui, in squadra, saranno confermati il capitano Sergio Curarati, atteso all’ennesima stagione di grande sostanza, e Andrea D’Amore, autore, nello scorso campionato, di un finale esplosivo. Il quarto uomo del team sarà il forte Maurizio Buzzone. L’obiettivo è una stagione tranquilla, e la squadra estense, pur consapevole della difficoltà del campionato, ha senz’altro i mezzi per raggiungerlo. Il debutto avverrà sabato alle 16, nella palestra Einaudi di via Praisolo, contro la Topsolid Città dei Ragazzi Modena.