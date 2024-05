Tennistavolo - Serie "C2». Villaggio promosso in serie "C1». Dominata dal club la fase finale

Un’ altra importante soddisfazione per il Villaggio Tennistavolo Lucca che, dopo la storica promozione in "A2" del mese scorso nella fase play-off, ha conquistato la promozione dalla "C2" alla "C1" nazionale. I ragazzi del presidente Claudio Frediani hanno dominato la fase finale, al temine di un campionato esaltante e ricco di grandi successi. Contro Costa degli Etruschi è arrivato un secco 5 a 0; stesso risultato anche contro il Ciatt Firenze, mentre, contro Siena – che non si è presentata – è arrivata la vittoria d’ufficio.

La formazione rossonera– capitanata da Diego Casali e composta da Lorenzo Galli, Guido Nicoletta, Giacomo Nottoli e Simone Madrigali – ha conquistato, così, questa ulteriore storica promozione, portando a due i campionati nazionali che il Villaggio Lucca dalla prossima stagione sarà chiamato a fare.

Motivo d’orgoglio, naturalmente, per la società rossonera che viene premiata dei grandi sacrifici fatti fino ad ora, ma che vede triplicare l’impegno e lo sforzo economico. Ma la gioia del presidente Frediani, del suo consiglio e di tutti i giocatori è contagiosa e, sicuramente, non mancheranno altre importanti soddisfazioni che arriveranno dai campionati che inizieranno il prossimo autunno, con palcoscenici importanti a livello nazionale.

Alessia Lombardi