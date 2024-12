Termal Bologna Marathon 2025: la maratona si rinnova con il Gruppo Termal

La maratona di Bologna si rinnova e torna ancora più forte. Mancano 81 giorni al 2 marzo quando prenderà il via, sempre da Piazza Maggiore, cuore pulsante della manifestazione, la quarta edizione della gara.

Ma avrà un nome diverso: ‘Termal Bologna Marathon 2025’, dopo l’accordo siglato di title sponsorship fra il Gruppo Termal e la Bologna Sport Marathon. Ancora una volta la nostra città si trasformerà in una festa dello sport e della cultura con incontri, presentazioni, musica e tante iniziative collaterali da non perdere.

"Essere title sponsor non è solo un’opportunità per associare il nostro nome a un evento di grande rilievo – sottolinea Fabio Giatti, vice presidente del Gruppo Termal –, ma anche un’occasione per ribadire i valori che ci guidano. Ovvero innovazione, sostenibilità e legame con il territorio. Attraverso questa collaborazione, vogliamo ispirare chi corre a superare i propri limiti, proprio come noi lavoriamo costantemente per innovare e migliorare i nostri prodotti e servizi. La maratona è un simbolo universale di impegno e trasformazione, rispecchia perfettamente la nostra visione aziendale: raggiungere obiettivi ambiziosi facendo della determinazione e della costanza gli strumenti per creare un futuro migliore. Inoltre, ci inorgoglisce contribuire a un evento che coinvolge tutta la comunità generando benefici non solo per lo sport, ma anche per il turismo e l’economia locale".

L’appuntamento sarà per il weekend dal 28 febbraio al 2 marzo e includerà altre gare competitive, oltre alla maratona, ci saranno infatti i 30 km dei Portici e la Run Tune Up (21,097 km), giunta alla sua XXI edizione.

Non mancheranno appuntamenti dedicati agli appassionati e alle famiglie come Tecnocasa Bologna CityRun, corsa benefica non competitiva di 5 km e Tigotà Kids Marathon, la gara del sabato dedicata ai piccoli corridori (per informazioni e iscrizioni: www.bolognamarathon.run).

"Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership – afferma la presidente di Bologna Sport Marathon, Teresa Lopilato – un riconoscimento importante per il lavoro che abbiamo svolto nella promozione dei valori profondi dello sport. Essere scelti da un’azienda, da sempre impegnata nell’innovazione e nella sostenibilità, testimonia l’impatto positivo che il nostro evento ha generato sia a livello sociale che economico sul territorio. Grazie a questa bella sinergia, la Termal Bologna Marathon sarà sempre più orientata a valorizzare il benessere sociale, il rispetto per l’ambiente e l’attenzione alle persone".