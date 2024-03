Terza categoria. La Briglia Vaiano-Valbisenzio. E’ il giorno della verità in vetta

E’ una giornata che potrebbe rimettere in discussione il primo posto o "ammazzare" definitivamente il campionato. E’ quel che promette il venticinquesimo turno di terza categoria, che prenderà il via oggi. Tra le partite in programma figura lo scontro al vertice: La Briglia Vaiano-Valbisenzio Academy, fissata per le 15 ad Usella, è indubbiamente la sfida più intrigante. La Valbisenzio di Imbriano guida la classifica con 58 punti, mentre i "cugini" seguono a quota 52. Vincendo i ragazzi di Beccaglia dimezzerebbero lo svantaggio in graduatoria. Ma i rivali saranno determinati a vincere una volta di più, perché andare a +9 vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sulla promozione diretta. Continua a sognare il salto di categoria anche il San Giusto, terzo con 48 punti: gli uomini di Trezza, che hanno vinto la Coppa Faggi, vogliono qualificarsi ai playoff ed espugnare il campo del Paperino San Giorgio è un obbligo per avere la certezza di mantenere la posizione. Anche se un assist indiretto potrebbe arrivare da uno dei tre posticipi domenicali, quello che alle 15 di domani vedrà sfidarsi La Libertà Viaccia-Polisportiva Naldi: quinta contro quarta, in un confronto che si annuncia comunque interessante. Tornando al programma odierno, Las Vegas vorrà consolidare il sesto posto per avvicinarsi alla zona playoff ed imporsi fra le mura amiche contro il Carmignano garantirebbe di sicuro una certa spinta.

Il Bacchereto proverà a rialzare la testa ricevendo il Grignano, mentre il Montepiano farà visita alla seconda squadra dell’Eurocalcio Firenze per un match che come di consueto non assegnerà alcun punto. Ed eccoci agli ultimi due incontri della domenica, alle 15: l’Eureka che sta attraversando un buon momento di forma andrà a caccia di conferme contro i poggesi del Bgv Soccer, mentre Tobbiana-Colonnata mete di fronte due compagini desiderose di risalire la china.