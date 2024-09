F1, l'ex-pilota Thierry Boutsen socio onorario del Ferrari Club di Prato

Prato, 26 settembre 2024 - Lo Scuderia Ferrari Club di Prato è uno dei più importanti d'Italia (e non solo) fra quelli dedicati al Cavallino Rampante. E da qualche giorno, il club di via Galcianese ha un socio d'eccezione: si tratta dell'ex-pilota di Formula 1 Thierry Boutsen. Già, perché lo scorso fine settimana una delegazione della sezione pratese del Ferrari Club, capitanata dal presidente Sauro Migliori, ha raggiunto Montecarlo per incontrare il sessantasettenne belga. E per consegnargli il “kit” da socio onorario del club, anche alla luce del legame che si è venuto a creare fra lui e la città nel corso degli ultimi anni. Lo scorso anno, ad esempio, Boutsen è stato ospite del Club Ruote Classiche: incontrò i pratesi appassionati di Formula 1 nel corso di una serata all'insegna di aneddoti ed amarcord, non prima di aver visitato Palazzo Pretorio. L'ex-pilota, nel corso della sua carriera ha corso 163 gran premi di F1 dal 1983 al 1993, ottenendo tre vittorie. Le ottenne tutte e tre al volante della Williams fra il 1989 e il 1990, ma il suo miglior piazzamento generale lo fece registrare nel 1988 quando guidava la Benetton, chiudendo quarto nella classifica piloti del Mondiale. Pur togliendosi diverse soddisfazioni anche con la scuderia anglo-italiana, non ha mai avuto modo di gareggiare su una monoposto Ferrari. Ma adesso, se non altro, potrà “consolarsi” con la tessera di “socio onorario pratese”. “Siamo felici di avere Thierry come socio onorario – ha commentato Migliori – e possiamo anticipare che nelle prossime settimane tornerà a Prato”.