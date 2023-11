Tiro a segno. Carabina, bene. Segurini e Montanari

La Sezione Tiro a Segno di Napoli ha ospitato le finali del Trofeo delle Regioni. Alla manifestazione si sono qualificate le 8 migliori regioni italiane, fra cui l’Emilia-Romagna, che ha portato a Napoli 24 giovani atleti e atlete fra pistola e carabina. Dal Tiro a Segno di Ravenna sono state selezionate Margherita Segurini e Anita Montanari per la carabina, ed Eleonora Miele per la pistola. La coppia, con Agnese Formiero del Tsn di Bondeno è salita sul gradino più alto del podio stabilendo anche il nuovo record italiano a squadre. Lo stesso per Eleonora Miele, che con Roberta Sicignano (Parma) e Cristina Magnani (Bologna) ha vinto la medaglia d’oro della disciplina.