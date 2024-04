Tiro a segno. Ceccarlello cerca un pass per Parigi

Passano dal Brasile le speranze di Sofia Ceccarello di partecipare alle Olimpiadi di Parigi. La tiratrice ravennate sarà in pedana da lunedì a Rio de Janiero nella Final Olympic Qualification Championship dove in palio ci saranno sedici pass olimpici nelle otto gare in programma. La 21enne atleta delle Fiamme Oro gareggerà lunedì nella carabina 10 m ad aria compressa (la finale a otto sarà martedì) e venerdì nella carabina 50 m tre posizioni. In entrambe le competizioni i tiratori si contenderanno due carte olimpiche, ma potrebbe non essere fondamentale arrivare nelle prime due posizioni per conquistarle, perché ci saranno anche atleti già qualificatisi ai Giochi Olimpici che sfrutteranno questo appuntamento per prepararsi in vista di Parigi. La gara brasiliana sarà la penultima occasione a disposizione di Sofia per qualificarsi alla sua seconda Olimpiade, perché poi ci sarà soltanto l’Europeo croato di Osijek di fine maggio.