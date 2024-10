Tiro a segno. Coppa del Mondo:. Maldini vola in India

Ancora Federico Nilo Maldini (nella foto) sugli scudi. Il carabiniere di 23 anni, nato e cresciuto nel poligono di via Agucchi – abita a Borgo Panigale – dopo aver vinto l’argento ai Giochi di Parigi 2024 sarà uno dei protagonisti delle finali di Coppa del Mondo Issf in programma fino al 18 ottobre a Nuova Delhi, in India. Guidato da Paolo Ussorio, Federico Nilo sarà una delle star, con il compagno e numero uno del ranking mondiale Paolo Monna, impegnati nella pistola ad aria compressa dei 10 metri. Monna, per di più, è fresco di candidatura al premio di ‘Shooter of the Year’. Oltre ai due tiratori con la pistola, la nazionale sarà completata da Danilo Dennis Sollazzo nella carabina ad aria compressa dai 10 metri e Massimo Spinella, nel contest di pistola automatica.