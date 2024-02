Tiro a Segno. Gare regionali e tanti podi a Bondeno

Durante i weekend del 10/11 e 17/18 febbraio la sezione ASD Tiro a Segno Bondeno ha ospitato la prima gara di campionato regionale per la disciplina olimpica ad aria compressa 10 mt. di pistola e carabina, valevole per l’ammissione ai campionati Italiani. Grazie all’ingresso dell’allenatore regionale di pistola secondo livello Marco Stevoli, tra i risultati di spicco si sono distinti gli atleti di pistola Davide Vandini, al primo posto tra i master, e Giorgia Lupi, argento tra le donne. Buoni anche i risultati degli atleti di carabina, che hanno conquistato diversi podi nelle rispettive categorie, sul gradino più alto del podio Serena Badioli e Anna Bertasi, secondo posto per Agnese Formieri, Elena Sarti e Sergio Baroni, strappano il bronzo Francesca Luglio e la giovane Denise Biagi, che ha debuttato alla sua prima gara ufficiale.