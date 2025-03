Tiro a segno. Pontedera aggiusta la mira. Ecco i primi risultati della stagione

E’ iniziata la stagione agonistica dei tiratori del Tiro a segno Pontedera, che lo scorso anno si è classificato al 28° posto su oltre 200 sezioni nella classifica Italiana non-ISSF dei poligoni. Le prove di campionato italiano vengono effettuate in varie sedi e poi i risultati sommati per determinare la classifica, che a fine stagione decreterà i partecipanti alla finale per il titolo.

Nel campionato a 25 metri carabine aria compressa i tiratori di Pontedera hanno scelto la sede di Bassano del Grappa (l’altra era Benevento) ed hanno schierato: Michele Niccolai, Flavio Chini, Dino Niccolini, Riccardo Poggianti, Alessandro Matteoli e Carlo Mansi. Ecco i podi: Diottra Air, 2° Alessandro Matteoli e 3° Carlo Mansi, Sporter Rimfire, 2° Michele Niccolai.

Nel Campionato Production 50m Carabine cal.22lr una delle gare era a Pisa (le atre sedi di gara erano Milano, Napoli e Bologna) e sono scesi sui tavoli di tiro con i colori del TSN Pontedera: Graziana Forzoni, Anna Mannucci, Alessandro Matteoli, Carlo Mansi, Alessandro Favilli e Adolfo Filippi. Ottimo 3° posto di Alessandro Matteoli in Diottra 50m su 92 partecipanti.

Intanto si scaldano i motori per il weekend del 5 e 6 aprile quando proprio il Tiro a segno di Pontedera sarà il teatro (insieme a Palmi) della seconda gara del campionato italiano di Bench Rest a 25m, e sono attesi tiratori da mezza italia.