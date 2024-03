Tiro con l’arco, a Serralta il memorial Diamantini. Promossi i settempedani Leonori e Vignati

Ben 160 arcieri, provenienti da Marche, Umbria ed Emilia Romagna, hanno preso parte alla terza edizione del Memorial Massimo Diamantini, gara valevole per il campionato nazionale invernale di tiro con l’arco promosso dalla Formazione arcieri storici (Fitast), e organizzato dal Gruppo arcieri del Palio dei Castelli.L’iniziativa è stata ospitata al castello di Serralta e si è svolta su un percorso di 20 bersagli. Molto bene gli arcieri settempedani: nella categoria messere arco tradizionale si è classificato secondo Emanuele Leonori, in quella pueri Ilaria Vignati è arrivata terza. Grande la soddisfazione dell’associazione Palio dei Castelli per la grande partecipazione. Il sodalizio ha permesso a tutti di scoprire un altro bellissimo castello del territorio settempedano: lo scorso anno la competizione si era svolta a Pitino.

L’associazione ha ringraziato l’Amministrazione comunale, che è stata rappresentata durante la competizione dall’assessore Michela Pezzanesi, il Comitato Serralta e i responsabili del gruppo arcieri: Emanuele, Giancarlo e Gianpaolo e Flavia per aver organizzato tutto nei minimi particolari.