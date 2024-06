Torna il grande golf a La Bagnaia. Domani Torneo Bmw-Mini service

Tutto pronto domani per l’edizione numero undici del Torneo di golf Bmw-Mini Service organizzato dal Centro Bmw e Mini Service Elettrodiesel Campatelli di Barberino Val d’Elsa sullo spettacolare green del Royal Golf Club La Bagnaia. Un appuntamento tradizionale che si ripete ogni anno, solitamente a inizio estate tranne le edizioni 2020 e 2021 posticipate a settembre per la pandemia.

Sono previsti come al solito tanti partecipanti divisi nelle varie categorie che già dalle 9 di domani affolleranno i luoghi magici del bellissimo campo da 18 buche, esteso su 130 ettari di campagna toscana, disegnato dall’architetto Robert Trent Jones Jr. In palio per i vincitori delle diverse categorie, come a ogni edizione, voucher spendibili in accessori originali Bmw e Mini e prodotti della collezione Bmw Lifestyle e della Mini Lifestyle collection oltre a fantastici premi firmati Pianigiani Bags, storico partner dell’evento. La manifestazione vede la partecipazione di importanti partner come appunto Pianigiani Bags e Birindelli Auto: il tutto coordinato dalla enorme passione per il golf di Tiziano Pianigiani, titolare del Centro Bmw e Mini Service Elettrodiesel Campatelli.

"Siamo felici di organizzare il nostro torneo di golf a ‘La Bagnaia’ – ha detto Pianigiani alla vigilia della gara che lo vedrà tra i protagonisti anche nelle vesti di giocatore – per una giornata dedicata al divertimento e allo sport naturale sui green. Ci saranno circa 80 giocatori, tutti concentrati per una gara di golf con eccezionali premi, voucher da scontare in lavorazioni, accessori, prodotti lifestyle Bmw e Mini". Dopo la gara premiazione e poi cena con i partner di Elettrodiesel Campatelli.

Guido De Leo