Torna il trofeo ’Città di Ferrara’. Cinque tappe al via da domenica

Tutto pronto per lo storico trofeo ‘Città di Ferrara’. Si rinnova e raggiunge quota 61 anni il campionato a tappe di corsa campestre, che si articolerà in cinque domeniche dal prossimo 27 ottobre fino al 15 dicembre. Un appuntamento promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara, in collaborazione con i gruppi podistici della provincia estense e patrocinati dai Comuni di Ferrara, Comacchio, Portomaggiore e Terre del Reno. Un’edizione 2024 che sarà dedicata a Gian Luigi Fregnani, che si è spento a maggio scorso all’età di 90 anni. Una colonna portante della storia dello sport ferrarese. Giangi, come era conosciuto da tutti, fu il responsabile del settore atletica della Uisp dal 1972 al 2016. I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati ieri mattina nella residenza municipale alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Ferrara, Francesco Carità, la presidente UISP Ferrara Eleonora Banzi e Daniele Trevisi Uisp Ferrara. "Una bella iniziativa podistica – ha sottolineato l’assessore Francesco Carità – che si sviluppa su più tappe da Ferrara e provincia. Un plauso agli organizzatori che hanno pensato bene di dedicarlo a Gianluigi Fregnani". La presidente Uisp del comitato di Ferrara, Eleonora Banzi ha aggiunto: "Un’edizione del ‘Città di Ferrara’ che non potevamo non dedicare a ‘Giangi’ Fregnani, una persona che ha dedicato tutto all’atletica e a Uisp Ferrara. Si ringrazia fin da subito tutti i volontari e le nostre società affiliate Uisp che ospiteranno i cinque appuntamenti podistici". Il ‘Città di Ferrara’ prenderà il via domenica 27 ottobre dal santuario ‘Il Poggetto’ nella frazione di Sant’Egidio. Le altre tappe saranno il 3 novembre nel contesto naturalistico del ristorante ‘Bettolino di foce’ a Comacchio, 10 novembre a Portomaggiore al Parco Cesare Toschi. Si prosegue il 17 novembre a Ferrara Parco Urbano ‘G. Bassani’, questa valida come campionato nazionale e regionale UISP di cross. Mario Tosatti