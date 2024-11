Torna la 30 'N Piana: la corsa simbolo di rinascita dopo l’alluvione

Campi Bisenzio, 3 novembre 2024 – Dopo l’annullamento dello scorso anno a causa dei devastanti eventi alluvionali, la 30 'N Piana torna con un significato speciale: non solo ultima tappa di fondo lungo per i maratoneti, ma anche simbolo di resilienza e rinascita. Questa corsa, strategica per preparare la Firenze Marathon, si è svolta in un contesto di grande partecipazione e solidarietà.

La gara, tenutasi a Campi Bisenzio, ha registrato un successo senza precedenti, raggiungendo il tutto esaurito con dieci giorni d’anticipo. Gli organizzatori, travolti dall’entusiasmo dei podisti, sono stati costretti a incrementare i pettorali oltre i 500 previsti. Questo successo testimonia l’importanza crescente della 30 'N PIANA, gara di distanza insolita che rappresenta l’allenamento ideale per affrontare i 42,195 km della Firenze Marathon. Il percorso si è snodato attraverso il Comune di Campi Bisenzio, da nord a sud, evitando tuttavia alcuni dei suoi luoghi più iconici, come la Villa Montalvo e il Parco Cico Mendes, ancora segnati dalle ferite lasciate dall’alluvione. Nonostante queste limitazioni, il tracciato ha portato i partecipanti lungo strade secondarie, immerse nel verde e lontane dal traffico, regalando una cornice suggestiva per un allenamento di 30 km. All’arrivo, l’emozione era palpabile. Gli atleti dell’Atletica Campi hanno accolto i podisti con una “Hola” spontanea e coinvolgente, esaltata dalle musiche dello speaker ufficiale Carlo Carotenuto, che ha animato l’evento anche come DJ.

Qui LA CLASSIFICA

Un momento di gioia condivisa, immortalato dal servizio fotografico curato dall’Ets Regalami un sorriso, visibile online su www.regalamiunsorriso.it. Il percorso, riprogettato con maestria dall’Atletica Campi, ha conquistato il favore di tutti i partecipanti, agevolati anche da una splendida giornata di sole e una temperatura ideale. Più di 700 atleti hanno potuto vivere appieno lo spirito della corsa, godendosi una gara che ha unito preparazione, divertimento e solidarietà. Il cuore dell’evento è stato in Piazza Dante, punto di partenza e arrivo, con il supporto delle strutture comunali che hanno permesso agli atleti e agli spettatori di vivere l’esperienza sportiva nel centro città. Ricordiamo che in uno spirito di autentica solidarietà, l’Ets Regalami un sorriso, in collaborazione con l’Atletica Campi, l’Associazione Tennis 2 Emme e il Basket Campi, ha promosso a suo tempo una raccolta fondi che ha consentito l’acquisto di un defibrillatore, destinato alla nuova tensostruttura presso la pista di atletica Emil Zatopek.