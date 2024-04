Torneo delle Regioni. Poker delle Marche

Le Marche avanzano decise nel Torneo delle Regioni di calcio a 5 approdando con le quattro selezioni ai quarti della manifestazione che si sta svolgendo in Calabria. Un risultato storico, che quest’anno è riuscito solamente al Veneto, e che dimostra quanto sia cresciuto il movimento nella regione.

Ieri si sono disputate le ultime partite della prima fase contro la Basilicata, solamente l’under 15 è stata sconfitta (0-1) in una gara comunque ininfluente ai fini della qualificazione. L’under 15 si è infatti qualificata come prima e domani alle 9.30 dovrà vedersela con il Molise. L’under 19 ha pareggiato 3-3 con Marchionni mattatore, il giocatore ha infatti firmato una tripletta. Domani ai quarti la nostra under 19 dovrà vedersela con il Piemonte.

La formazione femminile ha vinto 8-0: doppiette di Cardone e Mariotti, poi gol di Capannelli, Angelini, Blenkus e Silvestrini. Domani le ragazze affronteranno ai quarti la selezione del Veneto. L’under 17 ha vinto 9-5 contro la Basilicata: le reti della nostra selezione portano la firma di Cardinaletti, Baioni e Furlani, autori di una doppietta, quindi gol di Baldarelli, Balducci e Pierfederici. Domani l’under 17 ai quarti dovrà vedersela con la Sicilia. Tra i giocatori e giocatrici c’è tanta soddisfazione per gli ottimi risultati.