Torneo di calcio a 5. Nel nome di Giulio Chierici

Una serata nel nome e nel ricordo di Giulio Chierici, scomparso nel 2003 quando aveva 35 anni. L’appuntamento si è tenuto nel palas che porta il suo nome dove sono stati proiettati due video con le immagini che lo ricordano. Poi sono scese in campo le vecchie glorie delle Cantine Riunite che hanno disputato un divertente quadrangolare di calcetto. Chierici è stato uno dei promotori e fondatori della Polisociale Cantine Riunite, originale visione e versione di società sportiva, creata oltre gli schemi tradizionali e ancora oggi realtà importante nel panorama dell’associazionismo sportivo tolentinate. Il ricordo di Chierici è indelebile perché rappresenta, ancora oggi, la migliore testimonianza di costante dedizione verso la promozione attiva dello sport in tutte le sue espressioni, quelle di carattere ludico, dilettantistiche, agonistiche, con lo spirito di chi vede nello sport un’occasione di amicizia, di crescita umana e culturale, di lealtà, di prevenzione, della più generale espressione di civiltà. Venti anni senza di lui sono tanti, sono gli anni in cui la figlia Aurora (nella foto assieme alla madre) è diventata una donna, eppure non sembra possibile che sia trascorso così tanto tempo pensando a quanto sia ancora vivo ed intenso il suo ricordo in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. E così non sorprende che tanti abbiano aderito alla manifestazione, a scendere in campo per il quadrangolare in suo ricordo. Il sindaco Mauro scalvi e il vice Alessia Pupo hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

Nella foto in alto, da sinistra: Andrea Soricetti, Roberto Pascucci, Gianni Perugini, Ercolino Salerno, Giannicola Rusca, Marco Salvatori, Fabio Foresi, Francesco Vagni, Alessandro Ferranti, Fulvio Sileoni, Fabrizio Pascucci, Enrico Ercoli, Carlo Bartolozzi, Luca Acuti, Ermanno Carassai. Accosciati, da sinistra: Daniele Belli, Paolo Paoletti, Giuseppe Ruiti Spurio, Moreno Passarini, Federica Nardi, Elisabetta Crocenzi, Lorenza Romagnoli, Sabrina Ceresani, Lucia Ferranti, Alessia Pupo, Francesca Pascucci, Roberto Perà, Nicoletta Riccio.