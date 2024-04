Torneo provinciale Uisp calcio a 5. Il Perù Fc vince la manifestazione. Ai Jaguars la Coppa Wild Card

Il Perù Fc ha sollevato la Coppa Uisp al termine della finale playoff del campionato provinciale. I sudamericani si sono imposti 6-4 sullo sfavorito Atletico Macerata che tuttavia è arrivato ad accumulare un momentaneo vantaggio di tre reti. Non senza fatica i peruviani hanno raddrizzato il risultato, nonostante la momentanea inferiorità numerica. È solo grazie al talento di Sofien Afil, mvp della fase playoff, il Perù Fc ha piegato gli avversari. Con la sua tripletta nel secondo tempo ha consegnato la Coppa Uisp ai compagni che dovranno fare spazio in una bacheca dove già splende la Coppa Wild Card conquistata la scorsa stagione. Coppa Wild Card che quest’anno è stata vinta dai Jaguars che hanno sconfitto 3-0 i Winners. Protagonisti un ispirato Orifiamma, il migliore del minitorneo che assegnava questo trofeo, e un super Silenzi trai pali. Si sono così aggiudicati il diritto di partecipare gratuitamente alla stagione 2024-25 del campionato provinciale Uisp. La premiazione, tenuta al ristorante Sazòn Latino, è stata una passerella per i partecipanti ed un’occasione per l’organizzazione di ringraziare le società e la squadra arbitrale.