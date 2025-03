Toscana Tour all’irlandese. Il Gran Prix va a Ryan

Gran Prix molto selettivo per la terza settimana del Toscana Tour. Al barrage finale hanno avuto accesso solo tre cavalieri su 50 partenti. Tra i percorsi netti anche l’Italia che si è giocata con l’Irlanda e con la Germania questa finalissima nel campo in erba Boccaccio.

Il cavaliere azzurro Giacomo Bassi, in sella a Cash du Pratel ha chiuso con il percorso più veloce in soli 37’69, ma un errore sugli ostacoli lo ha fatto slittare in terza posizione. A vincere il Gran Premio di 1,55 metri è stato il cavaliere irlandese Thomas Ryan che in sella a Jezebeau Bc ha finito la gara con un percorso netto sugli ostacoli e con il tempo di 39’86. In seconda posizione la Germania con Patrick Stuhlmeyer con Polonis L con nessuna penalità sugli ostacoli e il tempo di 43’79. Nella top 10 di questo Gran Prix anche il cavaliere azzurro Nico Lupino in sella a Iniesta.

Una gara che ha chiuso con tanto agonismo questa terza settimana di Toscana Tour. Un percorso molto selettivo nel campo in erba Boccaccio disegnato da Elio Travagliato con 13 ostacoli e 16 sforzi. Alla fine solo in tre sono riusciti a fare netto e accedere al barrage. Fermati per errori sugli ostacoli anche tanti big dell’equitazione tra cui il francese Roger Yves Bost, l’inglese Jack Whitaker e gli italiani Emilio Bicocchi e Emanuele Gaudiano, che erano stati tra i protagonisti di questa terza settimana del Toscana Tour. A vincere la finale del Silver Tour, la 145 valevole per il Longines Ranking Jumping è stato invece il cavaliere italiano Matteo Zamana in sella a Captain Conner.

Sonia Fardelli