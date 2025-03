Toscana Tour, Bicocchi vola. Ancora sul podio: è terzo

Ancora sul podio al Toscana Tour il cavaliere toscano Emilio Bicocchi. Il primo graduato dell’Aeronautica Militare in sella a Hemerald d’Aragonne ha conquistato la terza posizione nella 145 valida per il Longines Ranking Jumping che ha visto sfidarsi sul campo Dante 81 binomi provenienti da tutto il mondo per un montepremi di 28.500 euro. A vincere è stato il brasiliano Andrè Reichmann in sella a Cookie du Bassin e secondo l’olandese Harrie Smolders con Deesse de Kerglenn. Tanto agonismo anche nella 145 di Cavalleria Toscana qualificante per il Gran Premio di questo pomeriggio. Ed anche qui in terza posizione un cavaliere italiano: Francesco Turturiello in sella a Cornetto 60, autore di un’ottima prova in una gara che ha visto scendere sul campo in erba Boccaccio 59 binomi. In prima posizione la Francia con Alix Ragot con Serafina Dbh Ze in seconda l’Austria con Dominik Juffinger in sella a Dion van de Oldenhoff. E oggi, a partire dalle ore 15, nell’arena Boccaccio il Grand Prix che vedrà sfidarsi sugli ostacoli i migliori binomi della settimana. Attesissimi i percorsi del francese Roger Yves Bost, del tedesco Jens Baackmann e dell’inglese Jack Whitaker. Per l’Italia ci saranno anche Emilio Bicocchi, Gabriele Grassi, Nico Lupino, Emanuele Gaudiano e Filippo e Arnaldo Bologni. E tanti altri cavalieri che cercheranno di tenere alto il tricolore.

So.Fa.