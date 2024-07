Tre giorni di boxe alla Cavallerizza. Garcia, bel debutto tra i professionisti

Successo e grande agonismo per la tre giorni di pugilato firmata Fight Gym Grosseto all’Arena la Cavallerizza, con gli atleti grossetani che hanno onorato l’evento, facendo tornare alla mente degli spettatori più anziani le gesta degli eroi che tanto sudore avevano versato sul ring montato in quella location. Esaltante l’esordio al professionismo di Gabriel Garcia opposto a Omar Kobba. Dopo un inaspettato atterramento per un colpo a freddo nel corso della prima ripresa, Garcia riprendeva immediatamente in mano le redini dell’incontro braccando nel corso delle riprese l’avversario, colpendolo in tutti modi possibili pur non riuscendo a domarlo definitivamente. Infatti Kobba barcollava, ma non cedeva e sfruttando tutto il bagaglio della sua esperienza recuperava nei conteggi e portava a termine la prova.

Non da meno le prove dei dilettanti impegnati nel confronto internazionale con squadre provenienti dal Belgio e Croazia. Jonathan Pisano, sostenuto da una calorosa tifoseria, superava nella prima sera il belga Tabala Romeo e nell’ultima il croato Marko Ramlijiak, conquistando così il torneo Round Robin di categoria. Mohamed Chtoui, 66 chili, superava la prima sera il belga Michael Choza Nawezhi e perdeva la seconda nel confronto con il croato Patric Licul, ottenendo così un pareggio nel torneo che terminava con una vittoria per ciascun pugile. Entusiasmanti anche le prove del 57 chili Moise D’Alfonso che si affermava nelle due prove del dual match col belga Michael Choza Nawezchi sciorinando tutta la sua fantasia e tecnica sopraffina. Due verdetti di parità nelle due prove del dual match fra i 57 chili Francesco Libertie il belga Salim Njima premiavano la prestazione dei due atleti. Buone le prove anche di Rachele Perna, Ethan Marcucci, Christian Alfonso e Andrea Corridori, che seppur sconfitti terminavano a testa alta le loro prove.