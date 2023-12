Tre medaglie iridate per Bologna, l'Italia brilla ai Mondiali di Calì

Tre medaglie iridate che prendono la strada delle Due Torri nel settore bowling. L’Italia brilla ai Mondiali di Calì conquistando, nella specialità, ben cinque medaglie. E tre di queste, appunto, sono riconducibili a società delle Due Torri. Ad alzare la voce Paola Barison, bolognese in forza all’asd 2001, che conquista l’argento nel doppio e il bronzo nella prova a squadra. La terza medaglia per Bologna porta la firma del solito Maurizio Celli, il bolognese del Bowling Club Galeone (del dinamico e sempre presente Loris Masetti) che porta a casa il bronzo nella prova a squadre.

Da sottolineare in particolare le medaglie messe al collo da Paola Barison, perché mai, fino a Calì, la nazionale italiana era salita così in alto in una competizione mondiale.