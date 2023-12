"Tre nuovi rinforzi per la Larcianese: la campagna di rafforzamento è conclusa"

Il diesse della Larcianese Aberto Socci l’aveva annunciato: arrivano tre nuovi calciatori, che vanno ad arricchire la rosa dei giocatori messa a disposizione di Maurizio Cerasa. Il primo è il centrocampista Nizar Lebbaraa, classe 2005 proveniente dal Tuttocuoio; il secondo è il difensore esterno Thomas Dinucci, classe 2004, proveniente dal River Pieve: il terzo rinforzo è il centrocampista Fabio Maccagnola, classe 1999, proveniente dal Fucecchio. La campagna di rafforzamento che dovrebbe essere conclusa. Per quanto riguarda le partenze due giocatori non fanno più parte della rosa della prima squadra: Francesco Bruchi, classe 2001, e Samuele Pagni, classe 2003, che essendo in prestito sono rientrati rispettivamente a Fucecchio e Ponsacco. Dopo il pari esterno sul campo del Monsummano, dove ha disputato una buona partita, la Larcianese tornerà in campo per la prossima gara di campionato domenica 7 gennaio, in trasferta sul campo del San Marco Avenza.

Massimo Mancini