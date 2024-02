Tricolori di pattinaggio. Da domani a Pescara

Il Civitanova Skating Team si prepara per una nuova stagione di gare: i tricolori indoor del fine settimana, i regionali ad aprile e diversi trofei riservati alle categorie giovanili. Ma non c’è solo l’agonismo. Per la squadra presieduta da Arianna Napoli contano pure i valori della condivisione, della crescita personale dei giovani e dell’amicizia. Nata nell’ottobre del 2019 dietro l’input di sette famiglie che hanno chiesto al coach di pattinaggio Moreno Monti di fondare una squadra, il Civitanova Skating Team vanta oltre una sessantina di iscritti. Gli atleti, allenati da Moreno e Debora Monti, hanno tra i 4 e i 32 anni. Tra tutti spicca Andrea Angeletti, che ha conquistato negli anni vittorie, podi e piazzamenti agli Europei e Mondiali su varie distanze. Lo scorso anno, rientrato dopo due anni di inattività, Angeletti ha conquistato il bronzo sui 500 metri sprint ai tricolori di pattinaggio corsa su pista a Pollenza. Ma per il Civitanova Skating Team le soddisfazioni sono arrivate anche dai più giovani, che in questi anni hanno portato a casa diversi titoli regionali. Ora l’attenzione è rivolta ai prossimi appuntamenti. Il primo è a Pescara, da domani a lunedì per le categorie Allievi Junior e Senior e dal 23 al 25 febbraio per le categorie Ragazzi 12 e Ragazzi. Pronti a sostenere la squadra il presidente Arianna Napoli e tutto il direttivo, composto oltre che da Moreno e Debora Monti, anche da Giamaica Fantuzi, Maurizio Vacca e Ugo Marco Germani. "Oltre all’aspetto agonistico, quello che conta per noi è il senso di aggregazione che si respira nella squadra – ha detto Napoli –. Anche se il pattinaggio è uno sport individuale, i ragazzi sono prima di tutto amici".