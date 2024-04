Tricolori master a Genova, il civitanovese Luigi Vagnoli è ottavo nella mezza maratona

Ai campionati italiani master della mezza maratona (21,097 km) il maratoneta civitanovese Luigi Vagnoli (foto) ha chiuso a Genova la prova all’ottavo posto nella categoria 60/65 su un lotto di 150 partenti. Ha tagliato il traguardo in 1h23”55”. L’atleta è tesserato per la società pugliese Dynamyk di Palo del Colle che ha vinto il titolo italiano. Adesso, prossimo obiettivo sono gli Europei Master (16-19 maggio) a Madeira, in Portogallo. Vagnoli si è iscritto sia nella gara dei 10 km su strada che in quella dei 21,097 km.

Nella stessa gara di Genova, inoltre, il fratello Maurizio ha vinto il titolo italiano di categoria m 65; entrambi hanno iniziato nel 1978 a coltivare questa passione. Inoltre Laura Amaranti, coltiva la stessa passione del fidanzato Luigi, e a Genova, per esempio, si è piazzata tra le prime venti della categoria 45/50 anni.