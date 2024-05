Trofeo Avis Colline Medicee, le foto della 12esima edizione

Carmignano, 12 maggio 2024 – La 12esima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee ha regalato ai partecipanti emozioni indelebili e scenari mozzafiato lungo i tredici chilometri del percorso competitivo, affiancati da un tratto ludico motorio di sette chilometri. Il suggestivo tragitto ha condotto gli oltre 250 corridori attraverso paesaggi incantevoli, con il climax raggiunto nel maestoso passaggio di fronte alla Villa Medicea la Ferdinanda di Artimino, una visione che ha catturato lo spirito dei partecipanti e incantato gli occhi degli spettatori.

Le colline di Carmignano hanno offerto uno scenario naturale di incomparabile bellezza, trasformando la gara non solo in una competizione sportiva, ma anche in un viaggio attraverso la storia e la natura della Toscana. La sfida fisica si è così coniugata con l'importante messaggio che la corsa ha veicolato: la sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. Con la partecipazione attiva di oltre duecento cinquanta corridori, la 12esima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee ha confermato il suo ruolo di evento di rilievo nel panorama podistico, unendo lo spirito di competizione all'impegno sociale.

Ogni passo lungo il percorso è stato un gesto di solidarietà e sostegno verso chi, grazie alla generosità dei donatori di sangue, può sperare in un futuro migliore. La corsa, divenuta ormai un punto di riferimento per gli appassionati della disciplina, ha dimostrato ancora una volta che lo sport può essere un potente mezzo per promuovere valori nobili e sensibilizzare su tematiche di fondamentale importanza per la comunità. La bellezza dei paesaggi attraversati è stata solo il preludio di un'esperienza che ha toccato cuore e mente di tutti coloro che hanno preso parte a questa memorabile giornata.