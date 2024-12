Trofeo Sakura: pioggia di medaglie per la Tana delle Tigri a Piombino

Al Trofeo Sakura di Piombino è arrivata una pioggia di medaglie per il team "Tana delle Tigri" del maestro Nevio Sabatini. In una competizione di buon livello con 31 società della Toscana ed anche di regioni limitrofe, e più di 400 atleti dai tre ai quattordici anni, gli atleti della società della Costa d’Argento, si mettono in risalto nelle varie specialità di gara portando la "Tana delle Tigri" al primo posto della classifica generale.

Il piccolo Ludovico Bonotto di appena tre anni e due mesi, da poco karateka, si mette in mostra nel percorso tecnico ed arriva primo; al gioco tecnico è terzo. Riccardo Palmerini, di cinque anni, cintura bianca, anche lui alla prima gara arriva primo nel percorso e secondo nella prova tecnica. Mirco Castellucci arriva terzo nel kumite e nel kata, per due medaglie meritate. Lorenzo Fanciulli è argento nel kata in una sfida in finale con il compagno di squadra, ed argento nel kumite. Nico Moscini chiude terzo nella prova tecnica ma fa suo l’oro nel kata.

Fra gli Under 14 Nicola Lelli, cintura bianca/gialla, sfodera grinta e qualità arrivando terzo nel kata e anche nel kumite. Terzo posto nel kumite e nel kata anche per Federico Filippini, cintura bianca/gialla inserito in una categoria superiore. Francesca Tanzini è terza anche nel kata. Alex Geres si batte bene nel kata arrivando terzo, idem nel kumite. Vittoria Giustarini al rientro dopo un piccolo infortunio che l’ha tenuta fuori qualche mese, riparte alla grande vincendo un oro nel kata; finale persa nel kumite, per un buon argento.

Leon Geres arriva terzo nel Kata nelle stessa categoria del gemello Alex, ma vince quattro incontri compresa la finale nel kumite per un grandissimo oro. Alessandro Sandor sfoggia i miglioramenti arrivati attraverso il grande impegno durante gli allenamenti, e vince nel Kumite, piazzandosi poi secondo nel kata. Pieno di medaglie per Mattia Minghini con tre ori pesantissimi, mostrando carattere e passione ed evidenziando quanto di buono intravisto negli ultimi tempi.