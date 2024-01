Trofeo Sasi, le foto della corsa di Grassina

Bagno a Ripoli (Firenze), 7 gennaio 2024 – 46esima edizione del Trofeo "Sasi", organizzazione a cura del Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare di Grassina con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. Corsa valida per il Trofeo Camangi, competitiva di Km 15 e non competitiva di 10 oppure 6 chilometri lungo le colline che circondano il centro abitato di Grassina.

Gara immersa nel verde che coniuga tutte le sue sfumature partendo da un sottobosco marrone con ampio spazio agli ulivi ed alla coltivazione della vite. Competizione anche impegnativa su strade asfaltate e bianche, perfettamente allestito e presidiato dai volontari dell'associazione che hanno garantito la presenza di numerosi ristori lungo il percorso e all’arrivo. Ottima la partecipazione, ben 250 competitivi in gara. Sodalizio sempre generoso con la Ets Regalami un sorriso. La Ets Regalami un sorriso, che ha effettuato il servizio fotografico, ha consegnato al presidente il logo in cotto come ringraziamento.