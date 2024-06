Ultima settimana di vacanza per i Cavalieri. A luglio cominciano i primi allenamenti

C’è l’incognita rappresentata dal campo d’allenamento: il Montano continuerà ad essere indisponibile con tutta probabilità sino al prossimo inverno, ma se non altro i lavori che porteranno alla realizzazione di un campo in erba sintetica sono ormai partiti e si apprestano ad entrare nel vivo. I Cavalieri Union, salvo sorprese, dovrebbero quindi riprendere gli allenamenti nei primi giorni del prossimo mese, con tutta probabilità ancora a Seano.

Il tecnico Alberto Chiesa appare intenzionato a riunire il gruppo nella prima settimana di luglio, prevedendo in questa prima fase di "pre-season" un paio di allenamenti settimanali per ricominciare a riprendere il ritmo. E in attesa di eventuali innesti di mercato, i volti nuovi saranno quelli dei giovani che hanno completato il percorso nel vivaio "tuttonero". "Dalla giovanile saliranno sei o sette ragazzi. Qualcuno tornerà utile anche alla "cadetta", magari – ha commentato Chiesa – in generale, continuo ad essere soddisfatto perché sotto il profilo sportivo siamo cresciuti molto. Stiamo continuando a strutturaci anche sul piano dirigenziale e vogliamo migliorare anche sotto questo profilo".

Capitan Puglia e soci hanno raggiunto l’apice del rendimento per quanto concerne le ultime cinque o sei stagionì e sarà curioso scoprire se questa squadra abbia margini ulteriori per alzare ancor di più l’asticella o se invece si sia assestata su questi standard (che basterebbero comunque a garantire una buona annata). Sarà ad ogni modo il prossimo campionato a togliere ogni dubbio, perché il livello si alzerà notevolmente: con la riforma dei campionati promossa dalla Fir, la Serie A1 2024/25 sarà composta dalle prime tre squadre di ciascuno dei tre gironi dell’annata ormai conclusasi (fatta eccezione per la Lazio promossa nella massima di divisione nazionale). Ma proprio perché vincere sarà più difficile, aumenterà anche la carica motivazionale: i Cavalieri hanno dimostrato di poter far risultato contro chiunque, come confermato dal successo al Chersoni contro Torino e soprattutto da quello di Roma contro i biancocelesti. Coach Chiesa nei prossimi giorni pianificherà le tappe di avvicinamento al debutto in campionato, con la novità che potrebbe essere rappresentata dal debutto in Coppa Italia il prossimo settembre. Il cammino verso la prossima "temporada", seppur a ritmi ancora cadenzati, sta insomma per cominciare a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino