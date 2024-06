Ultimate frisbee: finale tutta bolognese con le rivali Scazzieri e Sorrenti. Pancotti e Rabaglia da applausi. Lo scudetto al Bfd Shout White

La sezione rosa del Bologna Flying Disc si conferma la più forte. A Padova le finali tricolori del campionato italiano di ultimate frisbee e le due formazioni Bfd Shout, dopo aver dominato la regular season, si ritrovano in finale. Conquistano il tricolore le Bfd Shout White che, capitanate da Gaia Pancotti e Sara Rabaglia, piegano le Bfd Shout Red di Francesca Sorrenti e Irene Scazzieri. La finale vede il successo delle White sulle Red per 15-9. Nelle Bfd White troviamo Ilaria Bonfante, Giulia Baroni, Chiara Lolli, Angelica Sarti, Sara Rabaglia, Nicole Baiocchi, Gaia Pancotti, Federica Accorsi, Elena Benghi, Erica Marchesini, Charlotte Shall, Margherita Giovannini e Matilde Mascellani.

Nella formazione Red spazio a Giulia Cristofolini, Eleonora Laffi, Gaia Sdruscia, Chiara Cappucci, Elisa Cappucci, Susanna Casarini, Arianna Pagliarani, Irene Scazzieri, Sofia Scazzieri, Francesca Ugolini, Anna Ceschi, Marilina Bisceglia, Martina Kmecova, Sinneaud Dunne, Giorgia Pancotti e Francesca Sorrenti. A livello maschile il titolo prende la strada di Rimini – Cotarica Grandes – che si impongono davanti agli One Tribe Bologna e alle altre formazioni Bfd, Bfd La Fotta White e Bfd La Fotta Red. Nella semifinale, la Bfd Fotta White viene superata 13-2 dagli One Tribe, Mentre la Fotta Red si arrende, 15-7, ai Cotarica Grandes.

Sempre Padova ospita le finali nazionali under 20 e il Bfd porta a casa l’oro con i NextBulls seguiti dai coach Arturo Laffi ed Elia Cassetta. Giù tempo di pensare all’estate, ma non alle vacanze: scatta la ‘lega estiva’: due giorni di partite a settimana per tre settimane, che vedono 8 squadre mixed con giocatori di ogni età e livello scontrarsi, organizzato da Bologna Flying Disc al campo sportivo Ferrari, in via del Battiferro 1.

a. gal.