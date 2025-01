Un altro risultato importante. La Primavera si aggiudica il Trofeo Bonacossa

Dopo il titolo nazionale ottenuto nel 2023, la Primavera è stata confermata come miglior società di pattinaggio d’Italia anche per il 2024 e si è aggiudicata il "Trofeo Bonacossa". Un riconoscimento che viene assegnato come di consueto alla luce della somma dei risultati conseguiti dai vari pattinatori e pattinatrici dei club sportivi nell’arco della stagione, in una sorta di classifica combinata.

Un podio che è curiosamente la riedizione di quello di due anni fa: la società pratese si è classificata davanti alla Polisportiva Orizon e al Magic Roller. La Fisr ha inoltre ufficializzato anche la classifica generale nazionale delle discipline di singolo e coppia ed anche in questo caso Desirèe Cocchi e compagni si sono piazzati sul gradino più alto del podio, davanti al Rinascita Sport Life di Rimini ed al Magic Roller.

Il cammino agonistico riprenderà il prossimo mese sin dai campionati provinciali, con l’obiettivo di sempre. "Siamo entusiasti di potere vantare questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo – spiega la presidente Marina Magelli - ripetersi non è mai facile, a maggior ragione se pensiamo che mai nessuna società toscana era riuscita a salire sul tetto d’Italia prima di noi. Per il 2025 l’obiettivo è quello di restare ad altissimi livelli, confermando il percorso di crescita di tutti gli atleti".