Un riminese sul tetto d’Europa. Matteo Guarise d’oro a Kaunas

Lui di Rimini, lei di Torino. Insieme hanno raggiunto un oro meraviglioso agli Europei di pattinaggio artistico su ghiaccio a Kaunas, in Lituania. Matteo Guarise e Lucrezia Beccari ce l’hanno fatta, sono arrivati al massimo alloro continentale con una prova ai limiti della perfezione nel programma lungo. Per loro un’esibizione sulle note di "Cats", il celebre musical di Andrew Lloyd Webber che a oltre 40 anni dalla creazione non smette di ispirare in diversi campi. Il punteggio ottenuto, 132.14 (totale 199.19), ha permesso ai due di risalire due posizioni dopo il corto della giornata precedente che li aveva comunque fatti salire provvisoriamente sul podio. Per la coppia un 67.05 sulle note di Run (Ludovico Einaudi) che li metteva alle spalle di Metelkina-Berulava (71.30) e Hase-Volodin (69.63). Poi l’esplosione con il programma lungo, eseguito di fatto senza sbavature, che ha messo in ottima posizione la coppia in attesa dei rivali. Hase-Volodin hanno cominciato con un errore pesante e hanno proseguito senza riprendersi mai totalmente, finendo in maniera molto chiara sotto alla coppia italiana. A quel punto era di fatto certo almeno un argento, con l’attesa fremente per verificare se la possibilità di raggiungere il metallo più prezioso fosse reale. L’esibizione di Metelkina – Berulava non è stata perfetta, c’è stata la caduta di Metelkina e il sogno si è concretizzando. Con la rivelazione dei punteggi ecco l’esultanza per un oro storico, dopo una vita passata sul pattinaggio a rotelle per Matteo Guarise e una coppia, quella formata con Lucrezia Beccari, formatasi poco più di un anno fa.

A Guarise anche le congratulazioni di Jamil Sadegholvaad. "Grande successo a Kaunas, in Lituania – scrive nel post su Facebook il primo cittadino -, per il riminese Matteo Guarise che insieme a Lucrezia Beccari si è laureato campione d’Europa di pattinaggio artistico sul ghiaccio". Complimenti anche da Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa regionale.