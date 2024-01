Un Setterosa strepitoso. Brillano Galardi e Tabani

"Voglio fare i complimenti a Giuditta Galardi per aver giocato due tempi interi, perché io avevo commesso due falli". Bastano forse le parole del capitano, Valeria Palmieri, per indicare quanto la prestazione della ventottenne pratese sia stata fondamentale (come quella di Chiara Tabani) per far sì che il Setterosa battesse l’Ungheria, centrando la semifinale europea. Il 12-11 finale, maturato due giorni fa ad Eindhoven durante i quarti di finale degli Europei di pallanuoto nei Paesi Bassi, è figlio di un incontro particolarmente combattuto. Le due giocatrici pratesi, titolari nella formazione del commissario tecnico Carlo Silipo (mentre la più giovane del lotto, Sara Cordovani, si è accomodata in tribuna) stavolta non hanno segnato, ma anche in questo frangente hanno contribuito al risultato finale. Chiara ha fornito un assist e Giuditta ha conquistato due rigori, resistendo insieme alle compagne in inferiorità numerica. Non c’è molto tempo per festeggiare, perché l’Italia tornerà in vasca alle 20.30 odierne per disputare le semifinali. Con un avversario tutt’altro che morbido: le olandesi padrone di casa. Le azzurre dovranno essere ancor più agguerrite: la finalissima porterebbe in dote la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, oltre ad una medaglia europea. Tabani, Galardi, Cordovani e socie sono ad un passo dal sogno, dopo la mancata qualificazione ai giochi di Tokyo.

Giovanni Fiorentino