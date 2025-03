Una Coppa Italia piena di tanta amarezza. Il Forte battuto a 19 secondi dallo scadere

FORTE DEI MARMI 3 LODI 4

Forte dei Marmi: Gnata, Ipinazar F., Ipinazar P., Ambrosio, Torner, Borgo, Rossi. All. De Gerone. Amatori Lodi: Grimalt, Faccin, Najera, Antonioni, Compagno, Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto. All. Bresciani. Arbitri: Galoppi-Davoli.

Marcatori: 5’ pt Ipinazar P., 5’ pt Faccin, 20’ pt Najera; 3’ st Torner, 19’ st Najera, 22’ st Grimalt (autogol), 24’ st Compagno. Note: ammoniti Bresciani, Compagno.

TRISSINO – Beffato a 19 secondi dalla fine, quando i supplementari sembravano ormai sicuri, al termine di una partita giocata da grande squadra. Il Forte perde 4-3 la semifinale di Coppa Italia e così non potrà difendere il titolo vinto nel 2024. Ritmi subito altissimi con il Lodi (3 falli in appena 3’) all’arrembaggio e il Forte a controbattere. Forte che passa al 5’, quando Najera butta giù Ambrosio a centro pista. È blu e conseguente tiro diretto che Ambrosio si fa respingere da Grimalt, ma lo stesso attaccante rimette in mezzo per l’accorrente Pato Ipinazar che segna. Appena 25’’ e il pari è già servito: assit di Giovannetti per Faccin che, da centro area in diagonale, infila l’1-1. L’equilibrio lo spezza Najera, con un diagonale in azione personale, a 5’ dalla sirena ma il primo tempo non è ancora finito. Grimalt respinge su Ambrosio, poi Gnata risponde a Compagno e, a 2’ dalla sirena, ancora Grimalt ferma sulla linea di porta una bordata su punizione di Cisco Ipinazar che quasi divelge la traversa. L’ultima occasione, clamorosa, è per il Lodi con Fernandes che centra il palo in contropiede. L’inizio ripresa è meno tambureggiante e al 3’ il Forte trova il 2-2 con il perfetto rigore tirato da Torner. Gnata salva su Compagno e Faccin, poi è Grimalt a rispondere su Torner e Cisco Ipinazar. Dove non arriva poi il portiere lombardo ci pensa la traversa, che respinge il tiro di Pato Ipinazar. A 6’ la legge del ‘gol mancato, gol subito’ si concretizza inevitabilmente ai danni del Forte. Gran giocata di Torner per Rossi che da ottima posizione spara addosso a Grimalt, sulla ripartenza Najera fa il 3-2. La partita potrebbe chiudersi qui ma Grimalt, fino ad allora strepitoso, devia nella propria porta il tiro cross di Torner che vale il 3-3. Supllementari inevitabili sembrerebbe, ma l’ex Compagno trova la rete decisiva con un diagonale basso. Per il Forte, che aveva avuto anche un’altra bella occasione a 2’ dalla fine con Torner, una beffa. "Forse avremmo potuto far meglio nel primo tempo – analizza a caldo Mirko De Gerone – ma ciò che è mancato nel primo tempo l’abbiamo trovato nella ripresa. Ai ragazzi non posso che dire bravi. Usciamo a testa alta".

Sergio Iacopetti