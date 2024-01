Una gara emozionante. Edilfox, pareggio giusto

Pareggio alla fine giusto (2-2 il finale) tra Cp Grosseto Edilfox e Bassano nella prima giornata di ritorno. Mister Achilli presenta nello starting five Stefano Paghi, al posto di Mario Rodriguez, con Català, Franchi, Saavedra e De Oro. Al completo gli ospiti che rispetto all’opening game hanno Sgaria e Guimares. L’inizio di gara è scoppiettante: in appena cinquanta secondi i grossetani chiamano al lavoro cinque volte il portiere Veludo, mentre Català ferma il tentativo da lontano dei veneti dopo cinque secondi. Con il passare dei minuti, l’Edilfox mantiene l’iniziativa e spara bordate alla porta giallorossa, ma il guantone di Veludo nega a Paghi, Saavedra e De Oro la gioia del gol. Il portiere spagnolo del Cp deve invece fermare il tentativo di Baggio e compiere un bel salvataggio al 14’ su Pozzato, presentatosi davanti alla porta. Al 17’ Veludo riesce in qualche maniera a fermare il tiro di Thiel lanciato in contropiede e un minuto dopo si supera sulla conclusione di Rodriguez. Al 19’ non ha fortuna una conclusione volante di Franchi. Il Grosseto insiste e mette pressione ai veneti. A 3’56 per un fallo da espulsione di Amato su Saavedra che porta in vantaggio l’Edilfox, trasformando la punizione di prima con un tiro alla sinistra del portiere. La ripresa si apre con il pareggio ospite firmato da Guimaraes che trafigge Català con un tiro dalla destra su un veloce contropiede dopo che il Grosseto si fa trovare impreparato. L’1-1 del Bassano è arrivato in mezzo a una serie di tiri dei grossetani, sventati con difficoltà dalla retroguardia giallorossa. Ci vuole una grande invenzione del tedesco Max Thiel per riportare in vantaggio il Grosseto: finta di tiro a destra e conclusione vincente dalla sinistra. Passano appena due minuti e l’Ubroker trova il pareggio con Amato, che trova il varco giusto per gonfiare la rete sulla punizione di seconda dalla tre quarti. Al 10’ l’arbitro Rago manda in panchina per due minuti Cabella e Baggio. L’Edilfox cerca di confezionare un nuovo sorpasso ma un po’ per imprecisione, un po’ per la retroguardia ospite, la rete non arriva. Il Bassano rischia addirittura di passare in vantaggio: Pozzato e Guimaraes si presentano soli soletti davanti a Català. Il primo tentativo sbatte sul palo, il secondo viene salvato dal portiere.

Cp Edilfox: Català (Sassetti); De Oro, Rodriguez, Saavedra, Thiel, Paghi, Franchi, Cabella, Cardella. All. Achilli.