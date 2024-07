Una partenza col botto

Prima giornata di incontri al ‘Torneo dei tornei’, il Matteo Valenti che alla 19esima edizione ha preso il via al Beach Stadium sulla spiaggia del bagno Flora. Ben 28 le squadre al via suddivise in 4 categorie.

Open: Fc Dado, Fc Moletto, Clinica Bobq, Fc Inic, Hotel Bellariviera; Pastificio Moderno Marina 75, La Ghenga, Brambilla’s Gladiators e Sos Cafoni Discobolo.

Under 18: Stella del Mare Sbt, Immobiliare Élite, Zebre Bianconere; Galacticos, Cabeza Loca Sos Cafoni e Amaro Braceria.

Under 16: Pescara Manzia, Arpeca, Sos Cafoni Croce Verde, Campo Zacconi; Certaldo Viareggio, House Solutions e Città Giardino.

Under 14: Oratorio San Paolino, Aston Birra, 2M Comunications, Furia Rosà, Bagno Dori e Ortoflora Versiliese.

Nel girone A della categoria Open l’Fc Dado ha superato 3-2 l’Hotel Bellariviera (Leo Martins 2, Carosiniti/Costa, Belluomini). Nel girone B della Under 18 Galacticos piega 3-0 Cabeza Loca Sos Cafoni (Barsotti, Usseglio, Bertolucci). Nel girone A della Under 16 Pescara Manzia liquida 9-4 Campo Zacconi (Ricciotti, Lombardi 3, Paoli 3, Trinchera 2/Imane 3, Bianchi). Infine nel girone A della Under 14 l’Oratorio San Paolino strapazza 12-1 l’Aston Birra (Aca 3, Cutulo 2, Guidi 2, Lari, Silverini 2, Meucci 2/Carmazzi).

Sergio Iacopetti