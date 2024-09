Una stella versiliese brilla alle paralimpiadi. Benedetti, l’uomo che sa parlare ai cavalli

Sta dietro le quinte. Ma c’è. Una presenza discreta ma sempre puntuale. Una garanzia. Se Sara Morganti, plurimedagliata alle Paralimpiadi – per lei, quella di Parigi, è stata la presenza numero quattro, con gloria e onori più che meritati – è la stella, chi le sta accanto, mixando l’allenamento e la formazione del cavallo, è uno... ‘scudiero’ di rara efficienza ed efficacia. Si chiama Alessandro Benedetti, è di Camaiore. “Un uomo di straordinaria professionalità” sentenzia Claudio Barsuglia, non in veste di comandante della polizia municipale di Camaiore, bensì collega di Alessandro, con il quale condivide la passione e l’affinità elettiva nei confronti del cavallo. “Alessandro sa come ‘parlare’ all’animale, riesce a dosare la preparazione soprattutto con gli atleti paralimpici: quello che ha ottenuto con Sara, al di là del talento e della bravura della ragazza, è straordinario”.

Nel mondo dell’equitazione, Alessandro Benedetti nasce nella zona delle Bocchette in un piccolo maneggio – alle spalle del Centro direzionale, a due passi dall’argine del fiume Camaiore – gestito da una ragazza. “Era un ragazzino curioso, che sentiva il bisogno di imparare. Stare vicino al cavallo, lo rendeva felice” racconta ancora Claudio Barsuglia. Non ci voleva molto a prevedere che quella passione sarebbe diventata qualcosa di più importante: un pezzo della sua vita. Prima da atleta, poi da allenatore, fino l’incontro con Sara Morganti: la chimica fra allenatore e atleta diventa una miscela esplosiva. Soprattutto, una reazione che produce medaglie. Se Parigi è stata una tappa indimenticabile di questa bellissima storia di sport firmata dall’atleta di Barga, per Alessandro Benedetti è stata l’ennesima conferma che le scelte giovanili di dedicarsi a tempo pieno al mondo dell’equitazione, erano state... il cacio sui maccheroni. Insomma, da applausi. Applausi destinati a premiare il lavoro tecnico e psicologico di un uomo che sa parlare ai cavalli, che riesce a dosare parole, gesti e movimenti, per far interagine l’animale con un’atleta paralimpica come Sara. Sentenzia il ‘guru’ Claudio Barsuglia: “Alessandro sprigiona pazienza, fermezza, costanza la capacità nel costruire il rapporto fra la persona e il cavallo e di trasmettere ai suoi allievi la tecnica, ma nell’assoluto rispetto delle capacità dell’animale. Un vero equi-educatore”. Applausi. Per Sara Morganti (è lei la campionessa) e per Alessandro Benedetti che – ricordiamolo – nel 2007 venne premiato dal nostro giornale con l’Oscar Versiliese dello sport.

