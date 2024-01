Under 13. Buggiano protagonista di un’avventura da applausi al torneo di Rovereto La squadra Under 13 di Buggiano si è classificata al quarto posto al Torneo di Rovereto, dopo una buona fase eliminatoria. Un'esperienza formativa per le atlete che hanno potuto confrontarsi con coetanee di valore e rappresentare l'intera Valdinievole.