Virtus brilla a Campi Bisenzio: Ciomei e Fava ai campionati italiani

Da Campi Bisenzio, dov’erano impegnati gli "Allievi" del mezzofondo, ottime notizie per la Virtus. Sui 2000 siepi ottima la prova di Gioele Ciomei e Maia Fava che conquistano entrambi il pass per i campionati italiani. Importante prestazione anche per Giulio Guccione che sale sul gradino più alto del podio nella gara dei 2000 metri, migliorando il proprio primato personale.

Intanto al "Moreno Martini", a Lucca, si è svolta la terza giornata del campionato di società "Ragazzi" maschile e femminile, insieme alla seconda tappa di "Esordiamo", il circuito riservato agli "Esordienti", gli atleti più piccoli. A coordinare i partecipanti ci ha pensato la responsabile Laura Banducci che segue la preparazione degli atleti categoria "Ragazzi" e "Ragazze" che sono impegnati nelle gare di 60 hs, salto in lungo e peso gomma, dando vita ad un’ottima prestazione che ha regalato il primo posto nella classifica di società, sia per la squadra maschile che per quella femminile.

In grande evidenza, nel biathlon "Ragazzi" Antonio Toncelli che ha conquistato il bronzo; da segnalare il sesto posto di Alessandro Alberti e il settimo di Enea Pellegrino. Tra le "Ragazze" ottimo argento di Chiara Brugioni e quarto posto per Ludovica Abballe.

A. L.