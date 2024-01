Vis sul podio a San Lazzaro. Premio a Sankare

Termina con un bellissimo terzo posto il XXXIII “Bruna Malaguti” di San Lazzaro per la Vis 2008 di coach Santi con gli Under 17 Eccellenza. La Vis ha incontrato all’esordio la Tezenis Scaligera Verona, battuta 86-74. Nella seconda giornata sfida al Gran Torino. Anche questa è stata una gara sempre comandata dai ragazzi di coach Santi che si sono imposti 64-54.

Giovedì gara decisiva del girone per il primo posto contro la Virtus Bologna. La gara viene affrontata alla grande dai biancoazzurri, che vincono partita e girone per 63-55. In semifinale contro la corazzata e favorita per lo scudetto, Orange1 Bassano, i ferraresi sono piegati 64-53. Nell’ultima giornata del torneo Malaguti la Vis affronta i padroni di casa della BSL San Lazzaro nella sfida valevole per il 3°/4° posto e si impone 60-59. Oltre alla coppa per il terzo posto, viene premiato anche Assane Sankare come miglior

realizzatore del torneo con ben 120 punti segnati.