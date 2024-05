Vittoria Pinna è tricolore: "Dedicato a chi ci crede"

Vittoria Pinna non si ferma più. L’atleta pisana, dopo aver vinto il campionato europeo di fioretto under 17 lo scorso anno ed aver trionfato in Coppa del Mondo under 20, nel fine settimana ha conquistato un altro prestigioso titolo che le apre le porte nella scherma dei grandi. La pisana, fiore all’occhiello del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, infatti ha vinto il titolo italiano femminile di fioretto nella categoria giovani, battendo in finale Matilde Molinari, atleta delle Fiamme Gialle, per 15-11. "Non poteva andare meglio di così - dichiara Vittoria Pinna, fresca di successo -. Ringrazio tutte le persone che lavorano con me ogni giorno, che mi sopportano e mi supportano. In particolare ringrazio Simone Piccini, perché senza di lui questo sogno non si potrebbe avverare. Grazie ad Enrico Di Ciolo, ma anche a tutte le persone che oggi hanno creduto in me. Le medaglie sì conquistano in palestra giorno dopo giorno".

Orgoglioso Enrico Di Ciolo, per questo successo, dopo un commosso abbraccio con la sua allieva: "Vittoria rappresenta a pieno quelle che sono le prerogative della scuola Di Ciolo, ovvero la disciplina, l’abnegazione e la costanza, valori fondanti e fulcro centrale sul quale noi lavoriamo - dichiara Di Ciolo, parlando della sua atleta di punta -. Ognuno può intendere la scherma come desidera. Può essere un passatempo un divertimento, o un modo per stare in salute. Vittoria invece la intende come noi maestri, come una disciplina che la impegna con costanza. Vittoria, giorno dopo giorno, fin da bambina, si è dedicata a questo sport, ora sta imparando a vincere, ma sempre divertendosi. Così è cresciuta di pari passo con gli allenamenti, nel corso degli anni. Siamo molto orgogliosi per questi risultati, ma sono troppo emozionato per dire altro". Non solo Vittoria Pinna però, perché nel fioretto maschile under 20 il terzo gradino del podio è andato a Gian Maria Antonini del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

La Pinna invece procede ormai spedita da mesi, anche nelle gare a squadre, dopo aver vinto l’oro mondiale a squadre in coppa del mondo sia a dicembre, sia nell’aprile scorso, nella classifica generale. Sempre ad aprile erano arrivati anche i complimenti dell’amministrazione comunale che avevano premiato la stessa Vittoria Pinna nella Sala delle Baleari per il suo bronzo individuale mondiale e l’oro a squadre. Per la Pinna ora la voglia di continuare in questo percorso under 20, per poi provare, in futuro, chissà forse già dalla corsa al prossimo ciclo, a dare seguito a un sogno nel cassetto, quello che potrebbe portare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.