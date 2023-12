Vittorie cruciali per Atletico Fucecchio e Limite. Ultima dell’anno di calcio a 5 amara per la Vigor

L’ultimo impegno dell’anno nel calcio a 5 sorride ad Atletico Fucecchio e Limite e Capraia, entrambe vittoriose nell’ultima giornata del girone B di Serie C2 prima della sosta. I biancorossi fucecchiesi hanno espugnato con un eloquente 4-0 il campo dei fiorentini del Midland, grazie alle reti di Frediani, Lorenzo Magini, Brancati e D’Alcamo. Tre punti che permettono ai ragazzi di coach Perretta di chiudere il girone di andata al 2° posto con 34 punti, a 2 lunghezze dalla capolista Timec Prato. Cardellini, Nesti e Vannini hanno invece firmato i 3 gol con cui il Limite e Capraia ha piegato di misura lo Sporting Chiesanuova. I giallorossi salgono così a quota 24, scavalcando proprio il Midland in piena zona play-off. Festività amare invece nel girone C di Serie B per la Vigor Fucecchio, sconfitta 5-1 nello scontro diretto in chiave salvezza sul campo del Real Casalgrandese. La squadra di Poli gioca una gara attenta, ma spreca troppo e crolla nel finale dopo che l’1-1 siglato da Umalini (al primo centro stagionale), aveva retto fino a metà della ripresa. La Vigor resta quindi penultima con 8 punti.