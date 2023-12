Volley donne Giovanili. Triangolare tra Faenza, Involley Lugo e Carpi. Il 6 gennaio si gioca il ’Torneo del fango’

Lo hanno chiamato molto semplicemente ‘torneo del fango’. È un triangolare di volley femminile a livello di serie C e D che si giocherà sabato 6 gennaio, al PalaLumagni di Lugo. Ed è una sorta di ringraziamento che, Pallavolo Faenza e Involley Lugo, hanno voluto tributare alla Mondial Quartirolo Carpi. Ai primi di agosto, quando oramai l’eco dell’alluvione era passato e la Romagna, pian piano, usciva dai titoli dei telegiornali, il club carpigiano, al termine di una serie di iniziative dedicate proprio alle popolazioni alluvionate, in maniera del tutto spontanea, ha donato una somma in denaro con cui – appunto, Pallavolo Faenza e Involley Lugo, ovvero due delle società maggiormente colpite del nostro comprensorio – hanno potuto acquistare materiale sportivo per la propria attività. Colpiti nei propri beni, ma non nello spirito, i 2 club, dopo essersi ‘rialzati’, hanno allora voluto organizzare il ‘triangolare del fango’ per celebrare una solidarietà che il mondo dello sport ha amplificato.